Rus Hane Halkının Çin Yuanı Birikimleri İkiye Katlanacak

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Pechatnikov'un açıklamasına göre, Rus hane halkının yerel bankalardaki Çin yuanı cinsinden birikimleri bu yıl ikiye katlanacak ve 2024'ün sonu itibarıyla döviz birikimlerinin yüzde 45'inden fazlasını oluşturacak.

ST. PETERSBURG, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Pechatnikov'un Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Rus hane halkının yerel bankalardaki Çin yuanı cinsinden birikimleri bu yıl ikiye katlanacak ve 2024'ün sonu itibarıyla döviz birikimlerinin yüzde 45'inden fazlasını oluşturacak.

St. Petersburg'da 14-17 Haziran'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Pechatnikov, "Rus bankalarındaki bireysel müşterilerin yuan birikimleri bu yıl iki kat artarak 88 milyar yuana (12,3 milyar ABD doları) ulaşacak" dedi.

Pechatnikov, "Sonuç olarak, mudilerin bu yılki döviz birikimlerinin dörtte birini Çin para birimi oluşturacak ve 2024 yılı sonu itibarıyla bu pay yüzde 45'i geçecek" dedi.

Hane halkı döviz birikimlerindeki dolarsızlaşma eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Pechatnikov, VTB Bank'ın tahminlerine göre 2023'te bankaların bireysel müşterilerden aldığı euro ve dolar payının yüzde 7'ye düşeceğini ifade etti.

Pechatnikov, "Rusların yuan birikimi hacminin, 2025 sonu itibarıyla ikiye katlanarak 150 milyar yuana çıkma ihtimali var. Niş seçenek niteliğindeki diğer yumuşak para birimleri ise Rusya'da alıcı aramaya devam ediyor" dedi.