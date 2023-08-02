Rus Ekonomisi Yılın İlk Yarısında Yüzde 1,4 Büyüdü

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüme kaydetti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,6 büyüdüğü belirtildi. Sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.