Rus Ekonomisi Yılın İlk Yarısında Yüzde 1,4 Büyüdü
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Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüme kaydetti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,6 büyüdüğü belirtildi. Sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.
Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüdüğü bildirildi.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğü belirtildi.
Rus ekonomisinin haziranda da yüzde 5,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüme kaydedildiği aktarıldı.
Açıklamada, sanayi üretiminin yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 büyüdüğü belirtilirken, enflasyonun ise haziranda yıllık bazda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 2,1 daralan Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesi bekleniyor.