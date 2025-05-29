Rus Bankacılık Sektörü Yaptırımlara Rağmen İstikrarlı Kalıyor

Rus Bankacılık Sektörü Yaptırımlara Rağmen İstikrarlı Kalıyor
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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, Rus bankalarının yaptırımlara rağmen istikrarlı olduğunu ve bu yıl kredi portföyünün büyüyeceğini, ancak tüketici kredilerinde büyüme beklenmediğini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, Rus bankacılık sektörünün yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda olduğunu söyledi.

Polyakova, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Bankalar Birliği Kongresi'nde konuştu.

Rus bankacılık sektöründeki kurumsal kredi portföyünün bu yıl sonu itibarıyla yüzde 8 ila 13 büyümesini beklediklerini anlatan Polyakova, tüketici kredilerinde ise büyüme beklemediklerini kaydetti.

Polyakova, Rus bankalarına yönelik yoğun yaptırım baskısının uygulandığına işaret ederek, "Bankacılık sektörü, çok güçlü yaptırım baskısına rağmen istikrarını korumayı başarıyor. Her kesimde kredilendirme yavaşlasa da yine de kredi sıkışıklığı söz konusu değil." dedi.

Rus bankaları, geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 3,8 trilyon rubleyle (yaklaşık 48,3 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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