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Rus Bankacılık Sektörü Net Karı Rekor Seviyeye Ulaştı

Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektörü net karının yılın ilk yarısında 1,7 trilyon rubleye (yaklaşık 19 milyar dolar) yükselerek tarihin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi. Sektörün 2021'de yıllık net karının 2,4 trilyon ruble ile rekor kırdığı belirtilirken, 2023 net karının söz konusu seviyeye yakınsamasının veya aşmasının beklendiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektörü net karının yılın ilk yarısında 1,7 trilyon rubleye (yaklaşık 19 milyar dolar) yükselerek tarihin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Rus bankacılık sektörü net karının, haziranda bir önceki aya göre yüzde 15 artarak 314 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, sektörün yılın ilk yarısındaki net karının da 1,7 trilyon rubleye yükselerek rekor kırdığı ifade edildi.

Açıklamada, sektörün 2021'de yıllık net karının 2,4 trilyon ruble ile rekor kırdığı anımsatılırken, 2023 net karının söz konusu seviyeye yakınsamasının veya aşmasının beklendiği kaydedildi.

Rus bankacılık sektörü yaptırımlar nedeniyle 2022'yi 1,5 trilyon ruble zararla kapatırken, bu yıl rubledeki değer kaybı nedeniyle bankaların bilançolarında yer alan döviz varlıkları ve yükümlülükleri ruble bazında büyümeye başlamıştı.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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