RUMELİSİAD, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrine ziyaret gerçekleştirdi

NOVİ Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrine ziyaret gerçekleştirdi. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp ve beraberindeki 27 iş insanı, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde 30 iş insanıyla bir araya geldi.

NOVİ Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp ve beraberindeki 27 iş insanı, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde 30 iş insanıyla bir araya geldi.

Alp, burada yaptığı açıklamada, ziyaret amaçlarının Balkanlardan iş insanları arasındaki bağı genişletmek olduğunu ifade ederek, turizm alanında işbirliklerinin bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da yapılan görüşmenin Bursa ile Novi Pazar arasındaki iyi ilişkileri gösterdiğine işaret ederek, Alp'a iş insanlarıyla şehre gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.

Türk iş insanlarının Prijepolje ve Sjenica kentlerini de ziyaret ettiği kaydedildi.