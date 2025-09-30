Ruha Grup, Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artırıyor

RUHA Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, "Elektrik çağına Ruha Grup olarak kapasite artışı ile giriyoruz. "Lisanssız güneş santralleri için yapılan şebeke bağlantı başvurularının çoğu, kapasite kısıtları nedeniyle reddediliyor. Oysa rüzgar ve hidroelektrik santrallerine eklenebilecek güneş santralleriyle hibrit sistemler devreye alınarak, yeni şebeke yatırımı yapılmadan Türkiye'nin bir yıllık kapasite artış ihtiyacı karşılanabilir" dedi.

Ruha Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, "Güneş enerjisi santrallerinde ortalama kapasite faktörü yüzde 20, rüzgar enerjisi santrallerinde ise yüzde 35 seviyelerinde. Bakanlığımızın yıllık 7 bin 500 megawatt kapasite artışı projeksiyonları bu çerçevede oldukça makul. Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücü 120 bin megawatta ulaştı. Bu, bir önceki aya göre 600 megawatt, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6 bin 700 megawatt artış anlamına geliyor. Kapasite artışının yüzde 90'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi" dedi.

İshakoğlu, "BloombergNEF'in raporuna göre 2035'e kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik maliyetlerinin yüzde 22 ila 49 arasında azalması bekleniyor. Bu gelişme, hem bakanlık hedeflerinin hem de yatırımcı planlarının daha kolay hayata geçirilmesini sağlayacak. İştirak şirketimiz Ruha Elektrik ile biz de bu hedeflere ulaşmak için kapasitemizi artıracağız" diye konuştu.

İshakoğlu, "BloombergNEF'in Enerji Dönüşümü Yatırım Trendleri 2025 raporuna göre, 2024 yılında dünyada şebeke yatırımları 390 milyar USD'ye ulaştı. Elektrik depolama yatırımları ise 54 milyar USD oldu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) önümüzdeki 10 yılda 20 milyar USD'lik altyapı yatırımı planlıyor" ifadelerini kullandı.

İshakoğlu, "Lisanssız güneş santralleri için yapılan şebeke bağlantı başvurularının çoğu, kapasite kısıtları nedeniyle reddediliyor. Oysa rüzgar ve hidroelektrik santrallerine eklenebilecek güneş santralleriyle hibrit sistemler devreye alınarak, yeni şebeke yatırımı yapılmadan Türkiye'nin bir yıllık kapasite artış ihtiyacı karşılanabilir. Ayrıca çatı GES'leri ve depolama çözümleri, hibrit finansman modelleriyle desteklenerek evsel tüketimde önemli katkı sağlayabilir. Devlet desteğiyle geliştirilecek mekanizmalar sayesinde, üretilen ve depolanan elektrik doğrudan evlerde kullanılabilir. Böylece yeni şebeke yatırımları için ayrılacak bütçeler farklı alanlara yönlendirilebilir" dedi.

İshakoğlu, "Türkiye de bu çerçevede 2025 yılında 42 milyar TL'lik elektrik altyapısı yatırımı planlıyor. TEİAŞ'ın 75 bin kilometrelik iletim hattını 90 bin kilometreye çıkarma hedefinin Avrupa ile ticari ilişkiler açısından yeni fırsatlar doğurabilir. Elektrik üretimi ve sınır bölgelerindeki yatırımlarla Avrupa'ya yapılacak ihracatta farklı ürünler ön plana çıkabilir. Eurelectric Genel Sekreteri Kristian Ruby'nin de ifade ettiği gibi, Avrupa'daki dağıtım şebekelerine yapılması gereken yatırımlar planlanan seviyenin yarısında kalıyor. Bu açık, Avrupa'da büyük maliyetler doğuruyor. Türkiye'nin enerji yatırımları sayesinde Ruha Elektrik gibi firmalar Avrupa'ya daha fazla ihracat yapabilir" dedi.