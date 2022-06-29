Rubenis Tekstil halka arzı kapsamında talep toplanmaya başlandı

Tekstil, klima ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ halka arz ediliyor.

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Rubenis Tekstil için talepler 29-30 Haziran'da toplanacak.

Rubenis Tekstil'in 24 milyon 500 bin lira nominal değerli payı, pay başına 12,50 TL'den halka arz edilecek.

Halka arz edilecek hisselerin 11 milyon 760 bin lira nominal değerdeki yüzde 48'lik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, 490 bin lira nominal değerdeki yüzde 2'lik kısmı şirket çalışanlarına, 6 milyon 125 bin lira nominal değerdeki yüzde 25'lik kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara, 6 milyon 125 bin lira nominal değerdeki yüzde 25'lik kısmı da yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arzdan elde edilecek gelir, fabrika, inşaat, makine ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılacak.

"Halka arz olarak şirketimizi daha kurumsal bir yapıya taşıyacağız"

Rubenis Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1980 yılından beri ticaretle ilgilendiklerini belirterek, "Kol saati, güneş gözlüğü, şemsiye, vantilatör gibi ürünlerin yurt dışından ithalatını yapıp, toptan dağıtımını yapıyorduk. Daha sonra ülkemizin ekonomik konjonktürüne bağlı gelişmelerinden kaynaklı gayrimenkul sektörü, ısıtma, soğutma sektörü, klima ve vantilatör işine girdik. Daha sonra gördüğümüz lüzum üzerine yatırım genişlemesi kararı aldık." dedi.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda, istihdamın ve ülkenin refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla tekstil sektörüne yatırım yapma kararı aldıklarını belirten İpek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları neticesinde Şanlıurfa'da 90 bin metrekare arazi satın aldık. Şanlıurfa'yı tercih sebebimiz orası 26'ncı bölge yani ciddi anlamda işsizliğin olduğu bir bölge. Buna ek olarak pamuğun da olduğu bir bölge. Tekstil sektörü için gelişmekte olan bir bölge olduğunu tespit ettik. Onun üzerine bölgede arazi satın aldık. Bu arazinin üzerine 50 bin metrekare kapalı alan yaparak 50 milyon dolarlık iplik tesisi yatırımı yaptık ve faaliyete açtık. Şu an 400 çalışanımız var."

İpek, iplik tesisine ek olarak geçen yıl örme kumaş fabrikası kurduklarını anımsatarak, "Şu anda ham kumaş üretiyoruz. Tarladan gelen pamukları ipliğe, ipliği de ham kumaşa dönüştürüyoruz. Şimdi ise boyalı kumaşla ilgili bir fabrika çalışmamız var. Onunla ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde halka arz olarak, şirketimize ortaklar katarak, şirketimizi daha da kurumsal bir yapıya taşıyacağız." diye konuştu.

"Fabrikayı yıl sonunda işletmeye açacağız"

İpek, sürdürülebilir enerjiye önem verdiklerini vurgulayarak, "Boyalı kumaş fabrikamızın çatısına koyacağımız güneş panelleriyle ilgili güneş enerjisi yatırımı yapıyoruz. Bu kapsamda ihtiyacımız olan yaklaşık 6,6 MW'lık elektriğin yüzde 50-60'lık kısmını karşılayabilecek şekilde bir güneş santrali kuruyoruz." dedi.

Osman İpek, yeni kumaş boyama fabrikasının inşaatının bittiğini belirterek, halka arzdan gelecek kaynağın bir kısmıyla makineleri satın alıp, fabrikayı yıl sonunda işletmeye açacaklarını söyledi.

Kaynağın belirli bir kısmını ise işletme sermayesinin artırılmasında ve pamuk alımında kullanacaklarını ifade eden İpek, Ataköy Prestij Konakları isimli konut projesinin tamamlaması için de belirli bir kaynak kullanacaklarını belirtti.

İpek, söz konusu konut projesinde 39 adet daire bulunduğunu ve bunların kaba inşaatının ve dış cephesinin bittiğini kaydederek, projeden yıl sonuna kadar şirketin kasasına 277 milyon liralık bir kaynak aktarmayı planladıklarını vurguladı.

Boyalı kumaş tesisinde kadın istihdamını artırma amacı da taşıdıklarını belirten İpek, "Bu sayede özellikle Şanlıurfa'da daha fazla sayıda kadın çalışanın ekonomiye kazandırılmasına, meslek edinmelerine olanak sağlamayı ve bağımsız şekilde gelir elde edebilmelerinizi arzu ediyoruz. Sosyal sorumluluk prensibi çerçevesinde tesisimizin içine ayrıca bir kreş yapmayı planlıyoruz." bilgilerini verdi.

AA / Ekonomi