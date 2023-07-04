Ruanda Devlet Başkanı AfCFTA'nın Uygulanmasını İstedi

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) antlaşmasının bir an önce uygulamaya geçirilmesi için Afrikalı liderlere çağrıda bulundu. Kagame, anlaşmanın önemli protokollerinin henüz şekil almadığını belirtti ve diğer ülkelerin fırsatları kaçırdığını dile getirdi. Afrika Birliği'nin şubat ayında tartıştığı gümrüklerin azaltılması konusu da hatırlatıldı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) antlaşmasının bir an önce uygulamaya geçirilmesi için Afrikalı liderlere çağrıda bulundu.

Kagame, devlet televizyonuna verdiği mülakatta, kıtadaki 47 ülkenin onayını almasına rağmen menşe kurallarına ilişkin önemli protokollerin halen şekil almadığını belirtti.

AfCFTA'nın 1,3 milyar nüfus ve 3,4 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılayla dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olduğunu hatırlatan Kagame, bazı ülkelerin egemenliklerini koruma çabası gösterirken sunulan fırsatları kaçırdığını dile getirdi.

Afrika ülkelerine siyasi irade göstererek anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırması çağrısı yapan Kagame, hem insanların hem de ürünlerin serbest dolaşımının kıtaya faydalar sağlayacağını vurguladı.

Afrika Birliği, şubat ayında yaptığı zirvede, anlaşmayla gümrüklerin ne ölçüde azaltılacağını tartışmıştı.

Kendi ödeme sistemini de kurmayı hedefleyen Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin toplam ticarete oranı sadece yüzde 15 ile yüzde 18 dolayında bulunuyor.