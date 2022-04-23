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RS Servis'ten bakım kampanyası

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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RS Servis'ten bakım kampanyası

RS Servis, sürücülere nefes aldıracak bakım kampanyasını hayata geçirdi.

RS Servis, sürücülere nefes aldıracak bakım kampanyasını hayata geçirdi.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, özellikle bayram tatili öncesinde tüm bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilirken, yapılan bakımların otomobilin ömrünü uzattığına ve ikinci el değerini koruduğuna da dikkat çekiliyor.

Kampanya ile birlikte sadece 850 TL+KDV'ye, tüm 3 yaş ve üstü otomobillerde periyodik bakım gerçekleştirilebiliyor.

Periyodik bakım kapsamında üretici tarafından onaylı motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, karter tapa ve pulu ve cam suyu değişimi, elektronik arıza tespiti, mekanik check-up işlemleri yapılıyor.

Ayrıca klima sistemi bakımı ve havalandırma kanalları dezenfeksiyonu da periyodik bakım yaptıran tüm sürücüler için ücretsiz olarak sunuluyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Bayram, Ekonomi, Haberler

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