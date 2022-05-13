RS Otomotiv Grubu Tur Assist'i satın aldığını duyurdu

RS Otomotiv Grubu, 25 yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde asistans alanında hizmet veren Tur Assist'i İspanyol şirket MAPFRE Asistencia'dan satın aldığını duyurdu.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1996 yılından bu yana ülkemizde asistans alanında faaliyet gösteren ve günümüzde Türkiye'nin en yaygın ağa sahip asistans şirketi olarak konumlanan Tur Assist, yeni dönemde RS Otomotiv Grubu şirketleri arasına katılarak yoluna daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edecek.

Şirketin Türkiye'den çekilme kararı almasına müteakip, çok kısa bir süre içinde RS Otomotiv Grubu tarafından satın alınan Tur Assist, 16 Mayıs 2022 itibarıyla yüzde yüz yerli ve milli bir marka olarak, aynı isimle operasyonlarını sürdürmeye devam edecek.

Açıklamada gerçekleştirilen devir teslim törenindeki konuşmasına yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, hedeflerinin, Tur Assist'i eski lider ve yenilikçi günlerine tekrar kavuşturmak olduğunu kaydetti.

MAPFRE Asistencia gibi global bir gücün varlığını satın alıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ünaldı, "Önümüzdeki dönemde grup markalarımızın sinerjisinden de faydalanarak, sektörde fark yaratan bir şirket olma yolunda ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Türk esnaflık prensipleri ile 13 yıl önce temellerini sağlam şekilde atan şirketimiz, sigorta sektörüne geniş bir hizmet ağı sunabilen kurumsal yapısıyla, tüm ekip arkadaşlarımızla el ele, Tur Assist gibi güçlü bir markayı daha da kuvvetli hale getirecek, milli bir sermayeye dönüştürme yolunda tüm imkanlarını kullanacak.

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız, sigorta sektörü ve Türk ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve yola bizimle devam edenlerin güvenini de haklı çıkartacağımıza, ekibim adına bizzat söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves de Tur Assist'in müşterilerini mağdur etmeyecek bir çözüme odaklanmasını hedefleyerek RS Otomotiv Grubu'nu tercih ettiklerini aktardı.

MAPFRE Asistencia Global CEO'su Leire Jimenez ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"MAPFRE Asistencia'nın stratejik odak noktası, diğer uluslararası pazarlardaki diğer girişimlere kayarken, RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'in yolculuğunun bir sonraki aşaması için güçlü bir katalizör özelliği kazanacak. RS Otomotiv Grubu'nun Türkiye pazarındaki önemli bir marka olarak konumlanması ile birlikte, Tur Assist'in müşterileri ve çalışanları için mümkün olan en iyi geleceği inşa edeceği şirket olacağına inanıyoruz. Bu karar, Tur Assist'ten tamamen farklı ve ayrı bir şirket olan MAPFRE Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. MAPFRE Sigorta, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile Türkiye'ye değer katmaya devam edecek."

Tur Assist'in bugüne kadar Genel Müdürlüğü'nü başarılı bir şekilde yapan Nihal Asker, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken, Genel Müdürlük görevini 16 Mayıs tarihinde aynı zamanda şirketin yeni hissedarlarından Timur Selçuk Turan'a devredecek. Öte yandan RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda sektörün önemli bir ismi olan, geçmişte sigorta sektöründe Genel Müdürlük görevini de ifa eden KASİDER Kadın Sigortacılar Derneği'nin Başkanı Sema Tüfekçiler de görev alacak.