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RS Otomotiv'de bahar kampanyası başladı

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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RS Otomotiv'de bahar kampanyası başladı

RS Otomotiv Grubu, bahar aylarına özel, 3 yaş ve üzeri otomobillerde geçerli olan periyodik bakım kampanyasını devreye aldı.

RS Otomotiv Grubu, bahar aylarına özel, 3 yaş ve üzeri otomobillerde geçerli olan periyodik bakım kampanyasını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, RS Servis'te onaylı motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, cam suyu değişimi, mekanik check-up ve elektronik arıza tespiti gerçekleştiriliyor.

Kampanya dahilinde ücretsiz olarak klima bakımı ve havalandırma kanalları dezenfeksiyonu da yapılırken, RS Servis uzmanları, bayram tatili öncesinde mutlaka otomobil sahiplerinin periyodik bakım ve kontrolleri yaptırmasını öneriyor.

Kampanya ile birlikte 850 TL+KDV'ye, tüm 3 yaş ve üstü otomobillerde periyodik bakım gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada, özellikle bayram tatili öncesinde tüm bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilirken, yapılan bakımların otomobilin ömrünü uzattığının ve ikinci el değerini koruduğunun altı çizildi.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Bayram, Ekonomi, Haberler

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