Rotalar Bodrum'a çevrildi: Bodrum'a denizden gelen turist sayısı 100 bini geçti

MUĞLA - Turizmin vazgeçilmez adresi Bodrum, kruvaziyer turizminde de vazgeçilmez bir lokasyon haline geldi. Özellikle İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerinde çarşı esnafına can suyu olan kruvaziyer gemileri ile gelen ilçeye yabancı turist sayısı yaklaşık 100 bini geçti.

Yaz sezonunda turizmin en gözde merkezlerinden biri olan Bodrum kruvaziyer turizminde de vazgeçilmez bir adres oldu. Neredeyse her gün bir kruvaziyerin geldiği Bodrum'a 10 ayda yaklaşık 100 bin yabancı turist getirdi.

İsrail rotası Bodrum oldu

İsrail ile Gazze arasındaki savaşın ardından İsrail'e gidecek kruvaziyerlerde rotalarını Türk limanlarına çevirdi. Bodrum'a haftada 2 veya 3 kez gelen kruvaziyer gemilerinin savaşın başlamasının ardından kruvaziyer gemiler Bodrum Limanı'na yanaşmaya başladı. Dünya'nın en büyük kruvaziyer gemilerinin yanaştığı Bodrum Gemi Yanaşma Limanı'ndan ilçeye 100 bin yabancı turist geldi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz kruvaziyer turizminin Bodrum'a ciddi katkı sağladığını dile getirerek, "Kruvaziyer turizminin önemli bir yeri var Bodrum'da. Şu ana kadar denizden 90 bin üzerinden yabancı turist gelmiştir. 90 üzerinde kurvaziyer geldi. Umarım bu sayı sezon sonuna kadar 100'ü geçer. Kasım ve Aralık ayında da kruvaziyer gelecek. Ocak ve Şubat ayında da gelme söz konusu var. Kruvaziyer turizmi Bodrum'a büyük destek oldu. Bodrum'a 1 öilyon turist hedefine ulaşmamızın en büyük destekçilerin den biride kruvaziyer turizmi. Hava yolu ile gelen turist sayısı 850 üzerinde bunun yanı sıra kruvaziyer turizmini de işin içine katarsak 1 milyon turist sayısını desteklemiş oluyor. Kruvaziyer turizmi Bodrum çarşı esnafına büyük bir katkı sağlıyor. Gelecek senelerde de kruvaziyer turizminin devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.