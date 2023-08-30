Rosneft, Yılın İlk Yarısında 6,8 Milyar Dolar Net Kar Elde Etti

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, yılın ilk yarısında 652 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) net kar sağladı. Şirket, 3,9 trilyon ruble (yaklaşık 40 milyar dolar) gelir elde etti ve günlük 4 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirdi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in yılın ilk yarısında 652 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) net kar sağladığı bildirildi.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 3,9 trilyon ruble (yaklaşık 40 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin net karının yılın ilk yarısında 652 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sermaye harcamalarının ise 599 milyar ruble düzeyinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin günlük 4 milyon varil seviyesinde petrol üretimi gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.