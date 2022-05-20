Rosatom, Yakutistan buzkıranına ait ilk RITM-200 reaktörünün üretimini tamamladı - Haberler

Yeni nesil Yakutistan seri buzkıran gemisinin ilk RITM-200 reaktörünün üretimi tamamlandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapımı birimi Atomenergomash'a bağlı ZiO-Podolsk A.Ş üretim tesisinde üretilen reaktör, sevkiyata hazırlandı. 147,5 tonluk bir ağırlığa, 7,3 metrelik yüksekliğe ve 3,3 metrelik çapa sahip olan reaktör, 240 ton kapasiteli özel bir demiryolu taşıtı ile teslim edilecek. Reaktör, demiryolu ile St. Petersburg'daki Novy Limanı istasyonuna götürülerek özel bir mavnaya aktarılacak, ardındanda deniz yoluyla Baltık Tersanesine ulaştırılacak.

Atomenergomash, daha önce de Arktika 22220 Projesinin son Rus evrensel nükleer lider buzkıranı LK-60 ya için RITM-200 gemi reaktör tesisinin ana ekipmanı ile ülkenin nükleer ticaret filosuna yönelik Sibir ve Ural seri buzkıranlarının ekipmanlarını tedarik etmişti. Birime bağlı şirketler, hidrolik akümülatörler, su depolama tankları, hidrolik akümülatör tankları ve basınç tankları gibi gemi ekipmanları da üretiyor.

Buzkıran filosu için Atomenergomash'ta geliştirilen son reaktör tesisi RITM-200, ana güç santralinin bir parçasını oluşturuyor. Tesis, her biri 175 MW termal kapasiteye sahip iki reaktör içeriyor. Küçük boyutu ve maliyet verimliliği avantajlarıyla öne çıkan tesiste, ana ekipmanın doğrudan buhar üreten ünite gövdesinin içine yerleştirilmesini sağlayan benzersiz bir enerji tasarruflu entegre yerleşim düzeni bulunuyor. Tesis, KLT tipi buzkıran filosu için halihazırda kullanılan reaktör tesislerinden iki kat daha hafif, bir buçuk kat daha kompakt ve 25 MW daha güçlü olma özelliği taşıyor. Böylece buzkıranların çift yönlü draft tasarımına ve hız, buz kırma kapasitesi gibi açılardan gelişmiş teknik özelliklere de sahip oluyor. 45 yalpalayan, 15yana yatan ve uzun süre 30'ye kadar yan yatarak yol alan gemi ile güvenilir şekilde faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlanan reaktörlerin hizmet ömrü 40 yıla ulaşıyor.

Atomenergomash A.Ş'ye bağlı şirketler, iş parçalarının tasarımı ve üretiminden, ekipman üretimi ve kurulumuna kadar bir RITM-200 tesisinin oluşturulması için eksiksiz bir üretim zinciri oluşturuyor. Atomenergomash bünyesinde yer alan şirketlerden Afrikantov OKBM A.Ş, güç santralinin bir dizi önemli unsurunu da üreten tasarımcı ve tek kaynak üreticisi olma özelliğini taşıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi