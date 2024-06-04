Üye Girişi
Haberler

Rosatom, ORANO'nun Nijer'deki varlıklarını satın almak için iletişime geçmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Fransa merkezli nükleer enerji şirketi ORANO'nun Nijer'deki varlıklarını satın almak için iletişime geçtiklerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Fransa merkezli nükleer enerji şirketi ORANO'nun Nijer'deki varlıklarını satın almak için Niamey'deki askeri yönetimle iletişime geçtiklerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ORANO'ya ait Nijer'de bulunan uranyum madenciliği varlıklarının Rosatom tarafından satın alınacağına ilişkin medyada yer alan iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, dış pazarlardaki faaliyetlerini karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurma ilkelerine dayanarak yürütmektedir. Medya kuruluşu Bloomberg tarafından yayınlanan haber gerçekle örtüşmemektedir. Rosatom, söz konusu iddiaları uluslararası uranyum piyasasını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Fransa Rusya Nijer Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title