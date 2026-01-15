Rosatom Genel Müdürü Likhachev: Türkiye'de bu yıl nükleer enerjinin hayata geçirilmesi için her şeyi yapacağız

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, geride bırakılan yıla ve 2026 planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine ilişkin konuşan Likhachev, " Türkiye'de nükleer enerjiyi bu yıl içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Rusya'daki devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Likhachev, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu NGS'yi, devreye alma operasyonlarına bu yıl hazırlayacaklarını belirterek "Bu önemli süreçte hem sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderliğini de vurgulamadan geçmek istemem" diye konuştu.

'EN BÜYÜK BASKIYI AKKUYU NGS PROJESİNDE HİSSETTİK'

2025'i 'Kolay olmayan ama zaferlerle dolu bir yıl' olarak niteleyen Likhachev, "Tüm zorluklara ve batının neredeyse kolektif olarak bize karşı yürüttüğü sert ekonomik savaşa rağmen Rosatom'un görevini tam olarak yerine getirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Likhachev, Akkuyu NGS projesinin ciddi bir baskı altında kaldığını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

"En ağır baskıyı, Siemens'in tedarik etmesi gereken ekipmanı göndermediği, 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulduğu ve ödeme sisteminin fiilen çöktüğü Akkuyu NGS projemizde yaşadık. Ancak bu koşullara rağmen bir an bile durmadık. Bundan sonra da ilerlemeye devam etmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu süreçte sayın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'den çok güçlü bir destek aldık. Hükümet ve Merkez Bankası, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi için mümkün olan her adımı attı. Alınan bu kararlar bize ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda somut hareket alanları da sağladı."

'KURULU GÜCÜN KULLANIM KATSAYISI YÜZDE 87'NİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Alexey Likhachev Rosatom'un Rusya içi ve dışı diğer projeleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 2025'te Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılının kutlandığını belirten Likhachev, 2025'in eylül ayında Moskova'da gerçekleştirilen Atomic Week ile hem dünya liderlerinin hem de nükleer enerji alanında en etkin isimlerin katıldığı önemli bir etkinliğe imza attıklarını hatırlattı. Söz konusu etkinlikte, aralarında devlet liderlerinin de bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin bir araya geldiğini, NATO üyesi ülkelerin de temsil edildiğini ve uluslararası alanda etkili neredeyse tüm nükleer kuruluşların yöneticilerinin buluştuğunu belirtti.

Likhachev, etkinlik kapsamında dünya nükleer endüstrisinin liderleri ile önde gelen ülkelerin temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin dünyanın geleceği bakımından nükleer enerjinin geliştirilmesinin alternatifsiz olduğu ve uluslararası alanda eşitlik temelinde iş birliğinin gerekliliği sonuçlarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Likhachev, "21'inci yüzyıl, şimdiden 'elektrik yüz yılı' olarak adlandırıldı. Elektriğin üretilmesi ve bunun sürdürülebilir ve uygun fiyatlı olması şarttır. Bu soruna nükleer teknolojilerin geliştirilmesi dışında bir çözüm yaklaşımı bulunmuyor. Biz de burada, iş birliğine açık ülkelerle uzun vadeli ortaklıklar öneriyoruz" diye konuştu.

2025 yılı değerlendirmelerinde Rosatom olarak elektrik üretiminde planlananın üzerinde bir performans sergilediklerini de belirten Likhachev, şöyle devam etti:

"Bizim için son derece kritik bir gösterge olan kurulu gücün kullanım katsayısı yüzde 87'nin üzerine çıktı. Bu oran, genel olarak enerji sektörü için, özelde ise nükleer enerji açısından rekor bir seviyedir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara, bakım ve onarım gerekliliklerine ve nükleer santrallerimize yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılara rağmen, tüm nükleer enerji kompleksleri 24 saatin 21 saatinde yüzde yüz kapasiteyle çalıştı."

Rusya Federasyonu olarak hükümet planlarında ülkenin enerji dengesinde nükleer enerjinin payının yüzde 25'e çıkarılmasına yönelik bir hedef bulunduğunun altını çizen Rosatom Genel Müdürü Likhachev, "Plan, 2042 yılına kadar nükleer enerji kapasitesinin artırılmasını öngörüyor. Bu nedenle de sahip olunandan daha fazla santral inşa etmemiz ve daha fazla kurulu gücü devreye almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya dışında yürüttükleri projelere de değinen Likhachev, çalışmalarının Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Mısır'da devam ettiğini, Bangladeş'teki nükleer güç santralinin birinci ünitesinin de devreye alma çalışmalarının başlamasına neredeyse hazır durumda olduğunu söyledi.

Çin'de Rosatom projeleri kapsamında yer alan Tianwan NGS'nin 7. ünitesinde ve Xudapu NGS'nin 3. ünitesinde ise fiziksel devreye alma aşamasının başlatılmasının beklendiğini belirten Likhachev, Myanmar ile küçük modüler reaktörlere ilişkin bir hükümetler arası anlaşma imzalandığını duyurdu.

Likhachev, Vietnam için Rus tasarımı yeni bir araştırma reaktörünün kurulmasına karar verildiğini, Özbekistan'da küçük kapasiteli nükleer güç santralinin inşasında kilit bir aşamaya geçildiğini ve Macaristan'daki Paks-2 NGS'de 'ilk beton' dökümünün yapılmasının Şubat 2026'da öngörüldüğünü de hatırlattı.

YENİ BUZKIRANLARIN İNŞASI SÜRÜYOR

Rusya içindeki çalışmalarının yoğunlaştığı noktalardan birinin de yeni buzkıranların inşası ve Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesi olduğunu söyleyen Alexey Likhachev, 2025 yılında buzkıranların faaliyet gösterdiği Kuzey Deniz Yolu üzerinden konteyner taşımacılığında rekor kırıldığını belirtti. Likhachev, Kuzey Deniz Yolu'nda yıl boyunca 24 transit konteyner seferiyle 3,2 milyon tonluk toplam transit yük hacmine ulaştıklarını açıkladı.

Buna ek olarak Kaliningrad'da lityum-iyon batarya üretimi için bir gigafabrika devreye aldıklarını da belirten Likhachev, "Aynı özelliklere sahip bir fabrikayı da Yeni Moskova'da, bu yıl içinde endüstriyel işletmeye alacağız. Böylece yılda 100 bine kadar araca yetecek batarya tedarik edebilecek kapasiteye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Likhachev, söz konusu projenin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını, projenin bir parçası olarak, geri dönüşüm/bertaraf süreçleri, şarj istasyonları ve sistemleri, servis ve bakım hizmetleri gibi tamamlayıcı altyapı unsurlarının da hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Likhachev, Rosatom'un kapalı nükleer yakıt çevrimi alanında yürüttüğü çalışmalara da değindi. Likhachev, Rosatom'un Aralık 2024'te yenilikçi BREST-OD-300 reaktörü için nükleer yakıt üretecek tesisi işletmeye aldığını, bu tesisin dünya nükleer endüstrisinde benzersiz olan ve IV. nesil deneysel-gösterim amaçlı enerji kompleksinin üç unsurundan ilki olma niteliğini taşıdığını söyledi.

BREST-OD-300'ün tamamen ikincil nükleer yakıt çevrimi ürünlerinden oluşan yenilikçi yakıtın kullanılacağı, kurşun soğutmalı ilk reaktör tesisi olacağını belirten Alexey Likhachev, tesisin üretilmesi ve devreye alınmasının nükleer enerjinin kaynak tabanının önemli ölçüde genişletilmesini ve ışınlanmış yakıt demetlerinin depolanmak yerine yeniden işlenerek taze yakıt üretiminde kullanılmasını sağlayacağını, ayrıca nükleer atık oluşumu ile atıkların radyoaktif aktivitesinin radikal biçimde azaltacağını kaydetti.

Likhachev, "Hedefimiz, santral sahasında kapalı yakıt çevrimine sahip bu kompleksi 2030 yılına kadar devreye almak. Yakıt fabrikasyonu ve yeniden fabrikasyon modülü halihazırda işletmede ve burada geliştirme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. BREST reaktörünün de belirlenen takvim çerçevesinde bizi memnun edecek sonuçlar vereceğinden eminim" dedi.