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Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü

Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bir araya geldi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bir araya geldi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, taraflar, Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali (NGS) inşa projesinin hayata geçirilmesi konusunda atılacak yeni adımların yanı sıra nükleer sektördeki çok yönlü iş birliğinin farklı yönlerini ele aldılar.

İnşası devam eden Paks-2 NGS sahasında yardımcı bina ve tesislerin inşası için hazırlık çalışmaları devam ederken, yapılacak yeni işlemler ve ekipman imalatı için lisans belgelerinin alınma süreci sürüyor.

Paks-2 NGS'nin inşası için ana lisans, Macar düzenleme kurumu tarafından Ağustos 2022'de verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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