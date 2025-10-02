Rosatom, Belarus'ta Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi'ni Açtı

Rosatom, Belarus'taki ilk Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi'ni (ATC) INNOPROM- Belarus uluslararası fuarı ile eş zamanlı olarak açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje, Rosatom ve Belaruslu H-Holding şirketinin ortak girişimi olarak hayata geçirildi.

Rosatom'un yurt dışında kurduğu ilk ATC, Rus nükleer endüstrisinde edinilen deneyim ve uzmanlığa dayanıyor. 2020'den beri Rosatom Yakıt Bölümü Katmanlı Üretim Teknolojileri biriminin doğrudan katılımıyla, Rosatom işletmelerinde 3 ATC kuruldu.

Belgorod'dan Habarovsk'a kadar Rusya'nın farklı bölgelerindeki eğitim kurumlarında, katmanlı üretim teknolojileri için 7 genel erişim merkezi daha açıldı.

Merkez, seçkili lazerli eritme (SLM) teknolojisi kullanan metal baskı için orta boy SLM yazıcı RusMelt 300M ve büyük boy RusMelt 600M olmak üzere iki makineyle donatıldı.

Her iki seri ünite de nükleer endüstri uzmanları tarafından, Rus endüstrisinin önde gelen temsilcileri olan müşterilerin gereksinimleri dikkate alınarak oluşturuldu. Ayrıca, ATC, döküm için kum polimer kalıpları basmak üzere Rus yapımı bir makine ve Rosatom'un teknoloji ortağı tarafından geliştirilen bir 3D tarayıcı ile donatıldı. 3D taramanın 3D baskıyla bir arada kullanılabilmesi, ürünlerin üretiminden müşterinin modeline ve tersine mühendisliğe kadar kapsamlı bir yaklaşıma olanak sağlıyor.

Rosatom'un INNOPROM'daki sergisi kapsamında, Belarus ulusal enerji şirketi Devlet Elektrik Enerjisi Endüstrisi Üretim Birliği "Belenergo"nun ihtiyaçları için 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş bir bileşen olan bir yoğuşum pompası için ön girdaplı bir çark tanıtıldı. Daha önce, bu tür bileşenlerin kojenerasyon tesisleri için ithal edilmesi gerekiyordu.

Belarus Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi, yılda 1,5 tona kadar farklı metallerden ürün, 3 tona kadar kum-polimer kalıp ve 100 kilograma kadar mühendislik plastikleri üretebilecek. Katmanlı üretiminin doğası göz önüne alındığında, ATC'nin üretim kapasitesi, Belarus endüstrisinin kilit sektörlerinde 3 boyutlu baskı teknolojilerine artan talebi karşılamaya olanak sağlayacak.

ATC ayrıca tıp sektörü, bilim merkezleri ve eğitim kurumlarında talep gören metal baskıya yönelik küçük yazıcılar da üretecek.

Açıklamada Belarus Başbakan Yardımcısı Viktor Karankevich'in ATC'nin açılış töreninde yaptığı konuşmadaki şu ifadelerine yer verildi:

"Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle, hükümetimiz ve Rosatom arasındaki iş birliği birçok alanda dinamik bir şekilde gelişiyor. ATC'nin açılışı, nükleer olmayan yenilikçi proje uygulamasının ilk canlı örneği. Belaruslu işletmeler şimdiden katmanlı üretim teknolojilerinin kullanımına geçiş yapıyor ve ülkemizde böyle bir tesisin açılması, yeni ürün türlerinin geliştirilmesine ve bunların tıp, enerji, uçak yapımı ve diğer ileri teknoloji endüstrilerinde uygulanmasına yeni bir ivme kazandıracak."

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Belarus Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine Belarus Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinin devreye alınmasından sonra nükleer endüstrideki yetkinliklerinden doğan nükleer olmayan iş alanları dahil olmak üzere yeni projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katmanlı üretimin uygulanmaya başlaması, yeni bir teknolojik paradigmaya geçişi sağlıyor. Geleneksel üretim teknolojileriyle karşılaştırıldığında, 3D baskı, sıfır atık ilkesine dayanarak, belirli parametrelere sahip, karmaşık şekilli benzersiz ürünleri hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde üretmemizi sağlıyor. Katmanlı Üretim Teknolojileri Merkezi'nin kurulması, Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile iş birliğimizin yol haritasının bir numaralı maddesiydi ve bu proje planlanandan önce hayata geçirildi. Bu merkezdeki tüm ekipmanlar, teknolojik olarak üçüncü ülkelerden tamamen bağımsız ve makinelerin yarısından fazlası Rosatom tarafından üretiliyor. Merkezin ihracat potansiyelinin, ürün ve hizmetleriyle kısa sürede dış pazarlara açılmasına olanak sağlayacağından eminim."

Rosatom Yakıt Bölümü Katmanlı Üretim Teknolojileri Müdürü Direktörü Ilya Kavelashvili ise Belarus'un desteğiyle Rosatom uzmanlarının teknolojik denetim yapmak ve 3D baskının uygulanmasını değerlendirmek üzere ülkedeki 50'den fazla işletmeyi ziyaret ettiğini aktararak, "Günümüzde Belarus sanayisinin birçok devi, katmanlı üretim teknolojilerini kullanıyor ve seri üretim için ürünlerini basmayı düşünüyor. Minsk ATC, benzer projeleri düşünen diğer ülkelerdeki ortaklarımıza göstereceğimiz örnek bir model. Bu tesis, teknik odaklı gençler için bir cazibe merkezi haline gelmeli. Buraya stajyerlik ve kariyerlerine erken başlamaları için öğrencileri davet edeceğiz. 10 yıl içinde bu, ülkeye katmanlı üretim teknolojilerinin tüm avantajlarından yararlanabilecek bir mühendis ve yönetici nesli kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.