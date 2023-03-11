Rosatom, Bangladeş'teki Ruppur NGS'nin 1'inci ünitesinde nakliye kilidi montajını tamamladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Bangladeş'te inşa ettiği Ruppur (Rooppur) Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesi reaktör binasının nakliye kilidi montajının tamamlandığı bildirildi.

Rosatom mühendislik birimi ASE AŞ'den yapılan açıklamada, NGS sahasındaki en büyük ekipman olma özelliği taşıyan nakliye kilidinin 12,7 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 235 ton ağırlığa sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, nakliye kilidi aracılığıyla nükleer yakıtın tesise yüklenip boşaltılabildiği, bu sayede NGS'nin inşaat aşamalarında 1'inci ve 2'nci sınıf ekipmanların teslim edilebildiği kaydedildi.

NGS işletmeye alındıktan sonra yakıt simülatörlerinin kilit aracılığıyla teslim edileceği ve reaktörün tam bakımının yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, nakliye kilidinin montajı ve ayarlanmasıyla ilgili diğer çalışmaların 1'inci ünite kubbesinin kurulumundan sonra gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASE AŞ Ruppur NGS İnşaat Projesi Başkan Yardımcısı Aleksey Deriy, nakliye kilidinin tasarım konumuna yerleştirilmesinin, reaktör binasındaki inşaat çalışmalarının tamamlanması noktasında önemli bir aşamayı teşkil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 2 bin 400 megavat kapasiteye sahip iki reaktöründen oluşan ve başkent Dakka'ya 160 kilometre mesafede inşa edilen Ruppur NGS, ülkenin ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor.