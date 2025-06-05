Rosatom, 'Afrika'yı Güçlendiren Atomlar' Video Yarışması Kazananlarını Açıkladı

Rosatom, 'Afrika'yı Güçlendiren Atomlar' Video Yarışması Kazananlarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 8'incisi düzenlenen 'Afrika'yı Güçlendiren Atomlar' video yarışmasının kazananlarını duyurdu. Yarışmaya Afrika genelinden 50'den fazla başvuru yapıldı ve yapılan değerlendirmeler sonucu 13 kazanan belirlendi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 8'incsi düzenlenen " Afrika'yı Güçlendiren Atomlar" video yarışması kazananlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılı onuruna yapılan " Afrika'yı Güçlendiren Atomlar" video yarışmasında bu yıl, "Geçmişin onuru", "Günün ilhamı" ve "Geleceğin rüyası" olmak üzere üç yaratıcı temayı yansıtan kısa videolara yer verildi. Yarışmaya Afrika genelinde 50'den fazla başvuru yapıldı.

Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Namibya, Burkina Faso ve diğer ülkelerden önde gelen uzmanların da bulunduğu uluslararası jürinin değerlendirmelerine göre, Güney Afrika, Mısır, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Namibya'dan 13 kazanan seçildi.

Kazananlar Rusya'ya giderek Moskova'daki VDNKh'de (Halk Ekonomisi Başarıları Sergisi) bulunan Atom Pavilionu gibi nükleer endüstrisi tesislerini ziyaret edecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Orta ve Güney Afrika Genel Müdürü Ryan Collyer, Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılında genç Afrikalıların temayla bu kadar düşünceli bir şekilde ilgilendiğini görmenin anlamlı olduğunu belirterek, "Bu sesler sadece ilgi çekici hikayeler anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik, yenilik ve bilimsel alışverişe dayanan bir gelecek vizyonunu şekillendirmeye de yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.