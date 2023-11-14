ROPS Demiri Çiftçilerin Hayatını Kurtarıyor

Alaşehir bölgesinde meydana gelen traktör kazalarının artması, çiftçileri önlem almaya yönlendirdi. Bir çok kazada eski tip traktörlerde ROPS demiri olmaması nedeniyle ölümle sonuçlanırken, uzmanlar ROPS demirinin kaza anında yaşam üçgeni oluşturduğunu ve ölümlerin önüne geçtiğini söyledi.

Alaşehir bölgesinde meydana gelen traktör kazalarının artması, çiftçileri önlem almaya yönlendirdi. Bir çok kazada eski tip traktörlerde ROPS demiri olmaması nedeniyle ölümle sonuçlanırken, uzmanlar ROPS demirinin kaza anında yaşam üçgeni oluşturduğunu ve ölümlerin önüne geçtiğini söyledi.

Manisa genelinde her yıl üzüm sezonunda onlarca çiftçi, traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybediyor. Uzmanlar, ölüm riskinin sadece bir kaç bin liralık bir ROPS demiri ile önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Alaşehir Sanayi Sitesinde makine üzerine hizmet veren bir işletmenin sahibi olan Sezer Germen, "ROPS demiri traktör kazalarında hayat kurtarıcı bir rol oynar. Son yıllarda bölgemizde çiftçiler yavaş yavaş bu konuda bilinçlenmeye başladılar. Traktöründe ROPS demiri olmayan çiftçilerimiz, artık traktörüne monte ettirmeye başladı. Kazalardan kaçabilmek ve güvenliğimizi sağlamak için bu tür önlemlerin yaygınlaşması gerekiyor." dedi.

"ROPS demiri hayat kurtarır"

"ROPS demiri, traktör kazaları sırasında sürücüye yaşam boşluğu sağlayarak hayat kurtarır." diyen Germen şunları söyledi: "Traktör devrildiğinde sürücünün araç altında sıkışmasını engeller. Bu nedenle, bu güvenlik önlemi çiftçiler için mutlaka gereklidir. ROPS demiri sayesinde bir çok sürücü hayatını kurtarırken, demiri olmayan bir çok traktör sürücümüz de ne yazık ki bu yüzden hayatını kaybetmiştir. Bu konuda eğitim ve uyarı arttıkça daha fazla çiftçinin güvenliği sağlanabilir. Eski model traktörlerde bu demir korkuluk bulunmuyordu. Yeni üretilen traktörlerde üzerinde montaj edilmiş halde geliyor. Son yıllarda yaşanan kazalardan sonra eski model traktörlere de montaj yapılmaya başlandı. Traktöründe bu demir olmayanların taktırmasını öneriyoruz. Çünkü yaşanabilecek kazalarda can simidi gibi hayat kurtarıcı rolü oynar." - MANİSA