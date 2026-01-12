RoofStacks teknoloji çözümleriyle 2025'te büyüme kaydetti

RoofStacks, 2025 yılı boyunca geliştirdiği teknoloji çözümleri, ürün, veri ve otomasyon odaklı çalışmalarıyla elde ettiği büyüme verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RoofStacks, finans sektörüne yönelik RoofMoney dikeyinde yıl boyunca ürün geliştirme ve operasyonel yetkinlik süreçlerine odaklandı.

Banka ve finans kurumları için stratejik danışmanlık sağlayan şirket, 10 binden fazla üye iş yeri kapasitesine sahip izleme ve müşteri çözüm merkeziyle hizmet verdi. Sanal POS operasyonu ve entegrasyon süreçlerinde yüzde 80 verim artışı elde edilirken, mobil servis kalitesinde yüzde 99,9 kesintisiz çalışma oranına ulaşıldı. Bu süreçte 100 kişilik AR-GE ekibi çalışmalarını sürdürdü.

Geçen yıl hayata geçirilen RoofBlockchain dikeyinde GoArt Exchange altyapısı kuruldu. 6'dan fazla blokzinciri ve 10'dan fazla dijital varlığa destek veren kurumsal mimariye uygun alım satım platformu geliştirildi.

5 milyon lira ödül dağıtıldı

RoofStream tarafında yapılan iyileştirmelerle mobil mağaza kullanıcı puanlarında artış, hatasız çalışma oranında ise yüzde 99 seviyesi yakalandı. Abonelik süreleri yüzde 38 arttı.

GoArt Worlds platformuna 150 bin yeni kullanıcı kazandırılırken, 8 bin 800 cüzdan oluşturuldu ve 31 bin zincir üstü işlem gerçekleşti. Kullanıcıları teşvik eden programlarla toplam 5 milyon lira ödül dağıtımı yapıldı.

Perakende çözümleri sunan RoofRetail ile raf ömrü (SKT) yönetimi iyileştirilerek gıda israfını azaltan yaklaşım benimsendi. SKT'nin doğru yönetilmesiyle raf ömrü kaynaklı kayıpların önüne geçilmesi amaçlandı.

RoofAI&Data dikeyinde otomasyon projeleriyle iş gücü kazanımında artış sağlanırken, video içerik üretim süreçlerinde maliyet ve süre verimliliği elde edildi.

RoofTravel dikeyinde 450 bin misafire hizmet verilirken, toplam 500 milyon arama isteğine yanıt oluşturuldu. 175'ten fazla ülkeye uçuş opsiyonu sağlanan platformda 4 milyon oturum başlatıldı.

Kurumsal web sitesini yenileyen şirket, bu çalışmasıyla "Altın Örümcek" ödülüne layık görüldü. RoofStacks, 2026'da geliştirdiği çözümleri ölçekleyerek etkisini artırmayı hedefliyor.