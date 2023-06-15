Rönesans Sağlık Yatırım, EBRD ile 75 milyon euroluk finansman anlaşmasıyla ödül kazandı

Rönesans Holding çatısı altında faaliyet gösteren Rönesans Sağlık Yatırım, EBRD ile sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere anlaştığı 75 milyon euroluk uzun vadeli finansman anlaşmasıyla EMEA Finance Achievement Awards 2022'de 'En Başarılı Uzun Vadeli Finansman' ödülünün sahibi oldu.

Rönesans Holding çatısı altında faaliyet gösteren Rönesans Sağlık Yatırım, EBRD ile sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere anlaştığı 75 milyon euroluk uzun vadeli finansman anlaşmasıyla EMEA Finance Achievement Awards 2022'de 'En Başarılı Uzun Vadeli Finansman' ödülünün sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Afrika'nın da bulunduğu 30 ülkede faaliyetlerini sürdüren Rönesans Holding, Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) ile Türkiye'nin sağlık altyapısının yenilenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda uluslararası finansman kuruluşlarının iş birliğiyle önemli yatırımlara imza atan Rönesans Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan finansman anlaşmasıyla ödül kazandı.

Rönesans Sağlık Yatırım, EBRD ile sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere anlaştığı 75 milyon euroluk uzun vadeli finansman anlaşması ile, EMEA Finance Achievement Awards 2022'de (EMEA Finans Başarı Ödülleri 2022) 'Sermayeye Çevrilebilir Kredi' kategorisinde 'En Başarılı Uzun Vadeli Finansman' ödülünün sahibi oldu.

Küresel ekonomi ve finans dünyasının önemli ödüllerinden birini kazanmış olmaktan duydukları mutluluğu paylaşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Sağlık altyapısına yönelik yatırımlarımız çerçevesinde EBRD ile uzun soluklu ve güçlü bir iş birliğimiz var. EBRD başta olmak üzere küresel finans kuruluşlarının ülkemizin sağlık altyapı yatırımlarına verdiği bu destek ve Rönesans'a duyulan bu güven bizler için kıymetli" dedi.

"Küresel liderler arasında yer almayı sürdüreceğiz"

Rönesans Sağlık Yatırım'ın Türkiye'de tamamlanan ve devam eden sağlık projelerinde toplam 9 bin yatak kapasitesi bulunduğunu hatırlatan Kayaalp, "Tamamlandığında iş ortaklarımızla birlikte sağlık alanında toplam 4.5 milyar euro yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Ancak burada rakamlardan daha önemlisi, yatırımlarımızın her birinin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da dünyanın en iyi örnekleri arasında yer alması. Sağlık ve diğer sosyal donatı alanlarında, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın öncü şirketlerinden biri olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tüm yatırımlarımızda önceliğimiz, insana değer katmak, sürdürülebilir bir geleceği odağımıza almak. EBRD'nin sağlık sektörünü desteklemek için sunduğu 75 milyon euroluk uzun vadeli finansman da bu vizyon doğrultusunda, kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirme yaklaşımına uygun bir şekilde kullanılıyor. Sağlık sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu 30 farklı ülkedeki diğer yatırımlarımızda da EBRD'yle iş birliğimizi bu vizyonla güçlendirerek büyütmeyi amaçlıyoruz" diyen Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa, Türkiye, Orta Asya ve Afrika'da bulunan 30 ülke ile geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu geniş coğrafyada ciromuzun yüzde 70'ini Türkiye dışında faaliyet gösteren şirketlerimizden elde ediyoruz. Holding olarak, Rönesans Sağlık Yatırım projeleri de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplam tutarı 7 milyar euroya ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, Türkiye'de toplam 10 milyar euro yatırım büyüklüğüne ulaşmayı ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz. Kazandığımız ödül de bu amaç doğrultusunda ilerlediğimizin bir göstergesi."

Finansman, çevresel ve sosyal eylem planı kapsamında kullanılıyor

Verilen bilgiye göre; EBRD, 2009'dan bu yana Türkiye'de neredeyse tamamı özel sektöre olmak üzere yaklaşık 17 milyar euro yatırım yaptı. Kurumsal yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın yüksek standartlarını takip eden Rönesans Holding çatısı altındaki Rönesans Sağlık Yatırım'a yaptığı 75 milyon euro tutarındaki uzun vadeli finansman, kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirmek için kapsamlı bir "Çevresel ve Sosyal Eylem Planı" kapsamında kullanılıyor. Ayrıca Rönesans Sağlık Yatırım, daha önce EBRD, IFC ve CDC (Birleşik Krallık'ın eski kalkınma finans kurumu) tarafından hazırlanan kılavuz belgeye uygun olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda uygulanabilir adımlar atmaya devam ediyor. Holding daha öncesinde EBRD'nin 2022 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde de "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık" kategorisinde bronz ödülün sahibi olmuştu. Sağlık sektöründe insan kaynakları politika ve prosedürlerine eşitlikçi bir bakış açısı getirilmesini hedefleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, elde edilen kazanımlar nedeniyle EBRD tarafından ödüle layık görülmüştü. - İSTANBUL