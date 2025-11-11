Rönesans Holding'in Adana'daki 2 milyar dolarlık yatırımında çalışmalar aralıksız sürüyor

Türk mühendislik ve yatırım gruplarından Rönesans Holding'in Adana'daki Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali'nden oluşan toplam 2 milyar dolarlık yatırımı hızla ilerliyor.

Holdingin PP Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali yatırımına ilişkin gelişmeler, Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Türkiye'de, özel sektörün gerçekleştirdiği en büyük ağır sanayi yatırımlarından biri olması hedeflenen tesisin, petrokimya alanında dışa bağımlılığı azaltırken, Türkiye'nin cari dengesine yıllık 300 milyon dolar katkı sağlaması öngörülüyor.

Toplantıda konuşan Rönesans Holding Onursal Başkanı Ilıcak, 32 yıldır yurt dışında en zor ve rekabetçi koşullarda çalıştıklarını söyledi.

Rusya'da 1993'te temelleri atılan holdingin bugün 30'dan fazla ülkede operasyonu olan global bir şirkete dönüştüğüne dikkati çeken Ilıcak, "Yaklaşık 35 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Gelirlerimizin yarısından fazlasını yurt dışından elde ediyoruz. Dünyanın bu en zorlu pazarlarında kazandığımızı, Türkiye'nin geleceğine yatırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ilıcak, Rönesans'ın alanında dünyanın en büyük ilk 50, Avrupa'nın ise en büyük ilk 10 uluslararası taahhüt şirketi arasında konumlandığını vurgulayarak, sektörlerinde, dünyanın bilinen ve itibarlı markalarından biri haline geldiklerini belirtti.

"20 yılda 10 milyar dolar tutarında yatırım yaptık"

Yurt dışında 50 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamladıklarına işaret eden Ilıcak, "Ülkemizde son 20 yılda yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımları ülkemize getirdiğimiz yabancı sermaye ve uluslararası finansman ile birlikte gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Ilıcak, altyapı ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve ticari gayrimenkul tarafında da aynı modelle yatırımlara devam ettiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en yeni örneğini Ceyhan'da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 1,3 milyar doları uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık bu yatırımla 472 bin 500 ton kapasiteli bir polipropilen üretim tesisi ve sıvı yük terminali kuruyoruz. Propan Dehidrojenasyon ve Polipropilen Üretim Tesisi (PDH-PP) için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük terminali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk.

Ortaklarımızla birlikte 700 milyon dolar öz sermaye yatırımı yaptık. Proje kapsamında 12 farklı milletten, 30'dan fazla firmayla birlikte çalışıyoruz. Bu sürecin arkasında 6 yıllık bir geliştirme ve finansman yolculuğu bulunuyor. Yaklaşık 1 yıl önce, tamamı uluslararası finansörler tarafından sağlanan en büyük özel sektör finansmanlarından birini elde ettik ve inşaata başladık."

"Yatırımımızın 2027 sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz"

Türkiye'nin yılda 8 milyon ton plastik ham madde ithal ettiğine değinen Ilıcak, ülkenin bu miktarla Çin'den sonra dünyanın en büyük plastik ham madde ithalatçısı konumunda geldiğini aktardı.

Ilıcak, polipropilen ve polietilen maddelerinin, Türkiye'nin dış ticaret açığında en büyük paya sahip ürünler arasında yer aldığını vurgulayarak, polipropilenin yalnızca yüzde 4'ünün yerli üretimle karşılandığı ve yüzde 96'sının ithalatla Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Bu durumun sanayiciye stok yükü, tedarik ve vade riski getirdiğini belirten Ilıcak, "Rekabet gücümüzü azaltıyor, ihracatımızı zorlaştırıyor. Bu yatırım, Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacak, sanayimizin gelişimini hızlandıracak." dedi.

Ilıcak, yatırımlarının yer aldığı bölgenin, denize kıyısı sayesinde lojistik avantaja, ham maddeye erişime, Gaziantep, Adana ve Kayseri gibi tüketimin yoğun olduğu pazarlara kısa mesafede yer alışı gibi avantajlara sahip olduğunu kaydetti.

Sonatrach ile uzun vadeli propan tedarik anlaşması imzalayarak ham maddeyi güvence altına aldıklarının altını çizen Ilıcak, sıvı yük terminalinde ise Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduklarını ve yatırımlarının 2027 sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı.

Ilıcak, son 15 yılda Türkiye'de 500 milyon doların üzerinde büyüklüğe sahip yaklaşık 20 milyar dolarlık sanayi yatırımı gerçekleştiğini ifade ederek, "Daha ileri gitmek istiyorsak, yerli ortaklıklarımızı yabancı ortaklarla güçlendirmeli, yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji ürünleri ülkemizde üretmeliyiz. Biz, kendi adımıza, yurt dışında kazandığımızı ülkemize yatırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Devam edenlerle gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki toplam yatırımlarını 14 milyar dolara çıkaracaklarını anlatan Ilıcak, üreterek, yatırım yaparak ve istihdam yaratarak Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Endüstri bölgesine 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ek yatırım"

Ilıcak, yatırımları öncesi, Port of Rotterdam'a ve Singapur'daki Jurong Adası'na gidip incelediklerini ve dünyadaki en iyi örneklerden yola çıkarak Ceyhan'da entegre bir endüstri bölgesi ve liman yapısını tasarladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"PP tesisimizin de içinde yer alacağı Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı (DAPEK), Türkiye'nin en büyük endüstri bölgelerinden birine dönüşme potansiyeline sahip. Biz bir 'altyapı belediyesi' gibi elektrik, doğal gaz, su, tren yolu bağlantısı gibi kritik altyapılar oluşturulmasına öncülük ediyoruz. Ayrıca endüstri bölgesine 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ek yatırım yapmak üzere fizibilite çalışmalarına da başladık.

Türkiye'de bu stratejik endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen herkes için kapımız açık. DAPEK'in 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğünde bir endüstri bölgesine dönüşmesini amaçlıyoruz. Altyapısı, lojistik imkanları, teknolojisi, hatta teşvik imkanlarıyla hazır bir bölge. Yatırımcıların uzaklara bakmalarına gerek yok. Bu işi, küresel iş ortaklarıyla birlikte beraber büyüteceğiz. Bu bölge, Adana ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin petrokimyada üretim ve istihdam üssüne dönüşsün."