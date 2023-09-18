Rönesans Holding, ENR'nin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 38. sırada

Rönesans Holding, Engineering News Record'un (ENR) 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 38. sırada yer aldı. Avrupa'da ise 9. sırayı elde etti. Rönesans Holding, dünya çapında birçok ülkede faaliyet gösteren inşaat ve yatırım projelerine odaklanmaya devam edeceğini açıkladı.

Rönesans Holding, dünya inşaat sektörüne yönelik değerlendirme olan Engineering News Record'un (ENR) 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2023 listesinde 38'inci, Avrupa'da ise 9'uncu sırada yer aldı.

Rönesans Holding, global müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerinin esas alınarak Engineering News Record'un (ENR) tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 38'inci, Avrupa'da ise 9'uncu sırada yer aldı. Rönesans, küresel ölçekte inşaat ve yatırım projelerinin içerisinde yer alan ve aralarında Hollanda, Almanya, İsviçre, Orta Asya ülkeleri ve Karayipler'in de bulunduğu 30 ülkedeki şirketleri ile doğrudan faaliyette bulunuyor.

"PRESTİJLİ VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELERE ODAKLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rönesans Holding'in ENR listesindeki yeri ile ilgili değerlendirmede bulunan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Sekiz yıldır, hiç kesintisiz Avrupa'nın en büyük 10 uluslararası inşaat şirketinden biri olduk; bundan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de dünyanın farklı coğrafyalarında prestijli ve katma değeri yüksek projelere odaklanmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi, uluslararası ortaklarımızın çok kıymetli desteklerini yanımıza alarak hedefimize ilerleyeceğiz. Uluslararası finans ve ihracat kredi kuruluşları ile yıllar içinde oluşturduğumuz iş birliğiyle, yakın zamanda Sri Lanka'da gerçekleştirdiğimiz projeye benzer, dünyanın gelişmekte olan bölgelerine temiz su ve güvenli altyapı çözümleri ulaştırmak gibi sayısız yeni projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.