Rönesans Enerji, 5 Yılda 2 Milyar Avro Değerinde Yeşil Enerji Yatırımı Yapmayı Hedefliyor

Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hatem, Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Rönesans Enerji işbirliğinde düzenlenen Fransız-Türk Temiz Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 5 yılda 2 milyar avro değerinde yeşil enerji yatırımı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hatem, 5 yılda 2 milyar avro değerinde yeşil enerji yatırımı yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Rönesans Enerji işbirliğinde, Fransa ile Türkiye arasında enerji sektörüne yönelik işbirliklerini ve ortak yatırımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Fransız-Türk Temiz Enerji Zirvesi İstanbul'da yapıldı.

Hatem, zirve kapsamında düzenlenen "Yeşil Finansman" panelinde yaptığı konuşmada, Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliği sayesinde yeşil enerjiye yapılan yatırımların sektör, iki ülke ilişkileri ve dünya için çok değerli olduğunun altını çizdi.

Rönesans Holding ile Total Energies'in temmuzda Rönesans Enerji'de gerçekleştirdiği ortaklığı hatırlatan Hatem, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık ile Rönesans Enerji, Rönesans Holding ve TotalEnergies'in (yüzde 50-50) ortaklığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Ortaklığın hemen sonrasında da Türkiye'nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefimiz doğrultusunda ilk yatırımımız olan 189 megavatlık rüzgar enerjisi yatırımı için Heitkamp Industrial Solutions GmbH ve Nordex Grup ile anlaşmaya vardık. Rönesans Enerji olarak Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndaki 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7'sini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz beş yılda 2 bin megavata denk gelen 2 milyar avroluk yeşil enerji yatırımı yapmak. Bu yatırımlar sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağımız gibi 3,5 milyon ton sera gazı emisyonundan kurtulacağız."

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabella Dumont da Fransız ve Türk şirketler arasındaki iş ortaklığının sadece rüzgar, güneş ve su ile sınırlı olmadığını aktardı.

Fransız şirketlerinin, Türkiye'nin potansiyelinin farkında olduğunu belirten Dumont, şunları kaydetti: "Daha yeşil bir dünya için katkı sunmak en büyük amacımız. Bu zirvenin, Fransa ve Türkiye arasındaki güçlü bağı daha da kuvvetlendireceğine ve önemli iş birliklerinin tohumlarının burada atılacağından inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.