Romanya'da Orta Doğu'daki çatışmaların olumsuz etkilerini hafifletmek için dizel vergisi düşürüldü

Romanya hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların etkilerini azaltmak amacıyla dizel ürünlerde vergileri düşürdü. Bu düzenlemeyle dizel fiyatları litre başına 7 sent ucuzlayacak ve hükümetin bu indirimden kaynaklanan maliyetinin 118 milyon avro olacağı açıklandı.

Romanya hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmaların olumsuz etkilerine karşı dizel ürünlerde vergilerin düşürülmesi için 3 Nisan'da aldığı karar yürürlüğe girdi.

Buna göre dizel fiyatları litre başına KDV dahil 7 sent ucuzlarken, vergi indiriminin bütçeye maliyetinin 118 milyon avro olacağı belirtildi.

Hükümet ayrıca, enerji şirketlerinin olağanüstü karlarına yönelik yüzde 60'a kadar oranlarda "dayanışma vergisi" getirildiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Ioana Dogioiu, basına yaptığı açıklamada, kararın enflasyon ve yakıt fiyatlarının daha geniş ekonomik etkisine ilişkin endişeler nedeniyle alındığını söyledi.

Dogioiu, Romanya'daki akaryakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan ve enflasyon üzerinde en güçlü etkiye sahip dizelin hedef alındığını belirtti.

Romanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden bölgesel gerilim sonucu 30 Haziran'a kadar geçerli olacak şekilde ham petrol ve petrol ürünleri piyasasında "kriz durumu" ilan etmişti.

Bu kapsamda 26 Mart'ta resmi gazetede yayımlanan Acil Durum Yönetmeliği ile petrol ürünlerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Nando De Colo'dan emeklilik kararı

Fenerbahçe'nin yıldızı emekli oluyor: Bu benim son sezonum