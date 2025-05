Roche Türkiye, MS'te kişiselleştirilmiş çözümlerin önemini vurguladı

Roche Türkiye, 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde Multipl Skleroz (MS) hastalarının yaşam kalitesini artırmak için kişiselleştirilmiş çözümlerin önemini vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık olan MS, kişiden kişiye değişen semptomlarla seyrettiği için hem tanı hem de hastalık yönetimi açısından benzersiz bir yolculuk gerektiriyor. Genellikle genç yetişkinlik döneminde başlayan hastalık, bireylerin eğitim, kariyer ve aile yaşamlarını doğrudan etkileyebiliyor.

Her yıl mayıs ayının son çarşamba gününde kutlanan Dünya MS Günü ile bu yolculukta erken tanının, doğru bilginin ve güçlü destek sistemlerinin önemine dikkati çekilmek amaçlanıyor.

MS'in yönetiminde, sadece hastalığın seyrini kontrol altına almak değil, bireyin yaşamının her alanını kapsayan, uzun vadeli ve kişiye özel çözümler sunmak da büyük önem taşıyor. Bilimsel gelişmeler sayesinde, MS ile yaşayan bireylerin hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yaşam planlamalarını destekleyen yaklaşımlar ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gümüş ve Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli, MS tanısı sonrasındaki süreç, hastalık takibi ve MS'li bireylerin sosyal hayat ve aile planlaması gibi yaşamın farklı alanlarında karşılaştıkları ihtiyaçlara yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

My MS Diagnosis/Benim MS Tanım teması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli, MS'in dünya genelinde üç milyondan fazla, Türkiye'de ise yaklaşık 70 bin kişiyi etkilediğini belirtti.

Bidgoli, bu tablonun hem bireyler hem de sağlık sistemleri açısından hızlı ve etkili aksiyonların önemini ortaya koyduğunun altını çizdi.

Dünya MS Günü'nün, 2024-2026 yılları için "My MS Diagnosis/Benim MS Tanım" temasıyla, küresel MS topluluğunun başlattığı bir kampanya olarak erken ve doğru tanının hastalık yönetimindeki kritik rolüne dikkati çekmeyi hedeflediğini hatırlatan Bidgoli, şöyle devam etti:

"Tanıyı takiben hastanın etkili tedaviye olabilecek en erken sürede ulaşması, hasta yolculuğu açısından kritik rol oynuyor. Bu anlamda 10 yılı aşkın etkinlik ve güvenilirlik verileriyle desteklenmiş, aynı zamanda MS hastalarının yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlayan tedavilerimizi, hastalık yönetimini iyileştirecek dijital çözümlerle sunmaya devam ediyoruz. Globalde yürüttüğümüz çalışmalarla, MS'in her evresinde bireylere bütüncül çözümler sunmayı ve tanıdan tedaviye uzanan yolculukta gerçek bir fark yaratmayı amaçlıyoruz. Bilimsel araştırmalarımız, gelecek yenilikçi tedavilerimiz ve hasta merkezli yaklaşımlarımızla, MS ile yaşayan bireylerin bağımsız ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemek için çalışıyoruz."

Bidgoli, Türkiye'de de bu vizyon doğrultusunda, hekimler, dernekler ve girişimlerle işbirliği içinde, yenilikçi dijital sağlık uygulamaları geliştirdiklerini altını çizerek, "MS+ uygulaması, Türkiye MS Derneği ve Albert Health işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz, hasta-hekim iletişimini güçlendiren ve tedavi sürecini kişiselleştiren başarılı bir örnek. Bu uygulama, semptom takibinden psikolojik desteğe kadar uzanan çok yönlü bir destek sunarak, hastaların günlük yaşamda daha aktif ve bağımsız kalabilmelerine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

MS gibi kişiye özel seyreden bir hastalıkta, güçlü hasta-hekim iletişimi kadar, hastaların kendilerini değerli ve yalnız hissetmemelerinin de büyük önem taşıdığını aktaran Bidgoli, "Biz de bu doğrultuda hem küresel bilgi birikimimiz hem de lokal iş birliklerimizle, sağlık sistemine değer katacak çözümler üretmeye devam edeceğiz. Teknolojinin gücünü hasta odaklı yaklaşımımızla birleştirerek, MS ile yaşayan bireylerin hayatın içinde kalabilmelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu özel günde, MS ile yaşayan bireylerin sesine kulak vermek ve farkındalığı artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Çünkü biz MS'in ötesinde, hayatın içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru tedavi ve düzenli takiple MS'li bireyler; aktif, üretken ve sağlıklı bir hayat sürdürebilir"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gümüş de MS hastalığının eskiden özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar için birçok soru işaretini beraberinde getirdiğini belirtti.

Gümüş, bilimsel veri ve gelişmiş tedavi seçenekleri sayesinde, MS tanısı almış bireyler için gebelik ve emzirme sürecinin planlanabilir ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilir hale geldiğini vurguladı.

Yaklaşık 2-3 yıllık bir hastalık stabilizasyonunun ardından, hekim kontrolünde ve uygun tedavi eşliğinde gebelik sürecinin güvenle planlanabileceğinin altını çizen Gümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MS'in her bireyde farklı seyredebildiğini biliyoruz, dolayısıyla her hastanın yolculuğuna özel bir tedavi yaklaşımı gerekiyor. MS, yaşam boyu devam eden bir hastalık olsa da bu tanıyı almak yaşamdan kopmak anlamına gelmemeli. Üstelik MS, ömrü kısaltan bir hastalık da değil. Güncel bilimsel yaklaşımlar, doğru tedavi ve düzenli takip ile MS'li bireyler bağımsız bir şekilde, aktif, üretken ve sağlıklı bir hayat sürdürebilir. Dünya MS Günü vesilesiyle, MS ile yaşayan tüm bireylere yalnız olmadıklarını ve modern tıbbın sunduğu imkanlarla her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatmak isterim."