Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha

Roche Türkiye, 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı

Roche Türkiye, 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roche Türkiye, Top Employers Enstitüsü tarafından verilen 'En İyi İşveren' sertifikasını altıncı kez elde etti. Şirket, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine önem veren uygulamalarıyla bu başarıyı sürdürdüğünü duyurdu.

Roche Türkiye, Top Employers Enstitüsü tarafından verilen "En İyi İşveren" sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche Türkiye, benimsediği uygulamalarla çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, şirketin çalışanlarının gelişimi ve çalışma şartlarına yönelik uygulamaları, Top Employers Enstitüsü'nün araştırma ve değerlendirmeleri sonucunda bir kez daha "En İyi İşveren" sertifikasıyla ödüllendirildi.

Türkiye'de sağlık hizmetlerini şekillendirirken hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeye odaklanan şirket, esnek çalışma modeli, çeşitlilik ve kapsayıcılığa verdiği önem, kısa ve uzun süreli yurt dışı ve rotasyon fırsatları, çevik, esnek ve işbirliğine dayalı şirket kültürüyle çalışanların kendini geliştirebileceği bir ortam sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Diagnostik Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Duygu Karakaş, şirketteki stratejik önceliklerden birinin, çalışanların potansiyellerini ortaya koymalarını sağlayacak yenilikçi insan ve kültür uygulamalarıyla en uygun çalışma ortamını sunmak olduğunu belirtti.

Karakaş, "Roche Diagnostik Türkiye olarak, altıncı kez üst üste 'En İyi İşveren' sertifikasına layık görülmek, şirket kültürümüzdeki insan odaklı yaklaşımın önemli bir yansıması. Çalışma ortamımızı sürekli geliştirerek bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
img

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
img

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
img

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.