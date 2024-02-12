Rizeli çiftçiler yaz mevsiminde çay toplayarak kış mevsiminde de mandalina toplayarak geçimlerini sağlıyor.

Bir zamanlar Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina bölgenin iklim şartlarını sevdi. Bu sayede Rizeliler bahçelerine mandalina ekimi yaparak kendi nasiplerini aldı. Yaz mevsimine gelindiğinde çay bahçelerine giren Rizeliler, kış mevsimine geçiş yapıldığında mandalina hasadı gerçekleştiriyor. Bu yıl mandalina ağaçlarında yapılan hasat vatandaşların yüzünü güldürdü. Hasadın iyi olması üzerine bazı vatandaşlar evlerinin deposunda mandalinaları muhafaza ederken, bazıları ise satarak gelir elde etti.

"Yazın çay topluyoruz, kışın da mandalina hasadı ile geçimimizi sağlıyoruz"

Yazın çay, kışın da mandalina toplayarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Sema Kutlu "Bu sene hasat çok güzeldi. Normalde mandalinalarımız bu zamana kadar kalmazdı ama verim çok güzel olduğu için kaldı. Tam bir C vitamini deposu. Bol bol toplayıp tüketiyoruz. Türkiye'de herkese tavsiye ediyorum. Yazın çay topluyoruz, kışın da mandalina hasadı ile geçimimizi sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yemeyen insan kalmadı"

Bu yıl mandalina hasadının çok güzel olduğunu vurgulayan Fatma Çakar, "Hasat çok güzel. Bizim hasadımız böyle oldu. Bu yıl çok ürünlerimiz oldu. Yemeyen insan kalmadı. Herkes yedi. Ben bu mandalinayı herkese tavsiye ediyorum. Rize mandalinası gibi hiçbir yerde yok. Sulu, ince kabuklu, çok kaliteli bir mandalina" dedi.

"Bu kadar hastalığın içerisinde şifa niyetine bunu yiyeceksin"

Hastalıklara karşı şifa niyetine mandalina yiyebileceklerini belirten Cevat Çakar, "Bu sene verim çok güzel. Rize mandalinasının namı yayılmıştır. Karadeniz'de bu olur. Yemesi de çok tatlı. Yemek isteyen buyursun gelsin ağaçlardan alsın. Bu kadar hastalığın içerisinde şifa niyetine bunu yiyeceksin. Kolay kolay kimse hasta olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene çok bereketli"

Bu yıl mandalinanın bereketli geçtiğini söyleyen Hatice Kutlu, "Bu seneki gibi bir mandalina ben görmedim. Çok güzel oldu mandalinamız. Bu aya geldik ama daha dallarda mandalina var. Bu sene çok bereketli. Gelenlere de bedava veriyoruz" diye konuştu. - RİZE