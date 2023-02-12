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Rize Ziraat Odası'nda 22 yıl sonra koltuk değişimi

Ekonomi Haberleri

Rize Ziraat Odası'nda 22 yıl sonra koltuk değişimi

Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 22 yıllık Başkan Nevzat Paliç seçimleri kaybederek koltuğu Bünyamin Arslan'a devretti.

Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 22 yıllık Başkan Nevzat Paliç seçimleri kaybederek koltuğu Bünyamin Arslan'a devretti.

Divan Kurulu Başkanlığına Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu'nun seçildiği Rize Ziraat Odası Başkanlığının 27. Olağan Genel Kurulu'nda 4 aday yarıştı. Rize Ziraat Odası Başkanvekili Bünyamin Arslan 58 oyla seçimi kazanırken, seçimde diğer adaylardan 22 yıldır görevini sürdüren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç 36 oy, Rize Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mavi 29 oy aldı. Adaylardan merkeze bağlı Sütlüce Köyü Muhtarı Ercan Koyuncu ise 3 oy aldı.

Seçimi kazanan Bünyamin Arslan her zaman halkın içerisinde olacaklarını belirterek, "Bugün burada Rize Ziraat odasının seçimini yaptık. Çayın hamisi olan, bölgenin en büyük STK'sı olan Rize Ziraat Odası seçimlerinde delegeler şahsımdan oyunu kullandı. Omuzlarımızda ağır bir yük var. Sokakta olacağız, halkın içerisinde olacağız, çiftçinin yanında olacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Artık Rizelinin bir Ziraat Odası var" ifadelerini kullandı. - RİZE

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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