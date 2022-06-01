Rize simidi 2 TL oldu - Haberler

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Rize simidi 2 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Rize simidi 2 TL oldu

Rizelilerin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidi 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı.

Rizelilerin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidi 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı.

Son zamanlarda yaşanan zamların ardından Rize simidinin fiyatı da arttı. Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 ay önce yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu. Rize simidi yeni yapılan yüzde 33'lük zamla 2 TL'den satılmaya başlandı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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