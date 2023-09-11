Rize Merkez'deki Taşınmazın İhalesi Yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Rize'nin Merkez ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

KGM 10. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Merkez ilçesi Taşlıdere Mahallesi'ndeki taşınmazların satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 1530,13 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 22 milyon 131 bin 402 lira, geçici teminat tutarı ise 663 bin 942 lira olarak belirlendi.

İhale, 25 Eylül Pazartesi günü 10.00'da Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün Trabzon'daki adresinde gerçekleştirilecek.