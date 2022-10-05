Rize haber... Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nda Başkan Karamehmetoğlu güven tazeledi Ekonomi Haberleri Rize haber: Rize Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi. Rize Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi. Rize Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Asım Çillioğlu ile yarıştı. RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu 27 Meclis üyeliği ile başkanlığı tekrardan kazanırken RTSO Lojistik Sektör Meclis Üyesi ve Rize Liman İşletmeleri (RİPORT) Yönetim Kurulu Başkanı Asım Çillioğlu'nun grubu ise 19 Meclis üyeliği kazanırken başkanlığı kaybetti. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Aziz Rize Ekonomi Haberler

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