Rize'deki Taşınmazın İhalesi Yapılacak

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait, Rize'nin merkez ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı yapılacak.

KGM 10. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin merkez ilçesi Taşlıdere Mahallesi'ndeki 967,3 metrekarelik taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmazın tahmini satış bedeli 13 milyon 457 bin lira, geçici teminat tutarı ise 403,7 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 15 Ağustos tarihinde saat 10.00'da, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün Trabzon'daki adresinde yapılacak.