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Rize'de Zirai Don Çayı Vurdu

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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve zirai don, çay tarımında büyük zarara yol açtı. Üreticiler, yeni sezonda rekoltenin düşük olabileceğini belirtiyor ve desteklenmeleri gerektiğini vurguluyor.

Zirai don çayı da vurdu

Filizlenen çay kar ve soğuktan olumsuz etkilendi

RİZE - Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışı bir çok tarım ürününde zarara yol açarken, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çay tarımı da kardan zarar gördü.

Rize'de etkili olan kar yağışı ve zirai don nedeniyle çay tarlalarının tepe noktalarında yanma meydana geldi. Baharın gelmesiyle çay bitkisi filizlenirken Nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerine don vurdu. Sıcaklıkların bir anda düşmesi çay bitkisinde yanmaların meydana gelmesine neden oldu. Özellikle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerinin büyük oranda zarar gördüğünü dile getiren çay üreticileri yeni sezonda rekoltenin düşük olabileceğini dile getirdi.

Üreticilerin mağdur olmaması için desteklenmesi gerektiğini savunan Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu "Ülkemizin birçok noktasında etkili olan zirai don felaketi Çamlıhemşin bölgesinde çay tarımında da etkili oldu. Bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMİL KUS - Ekonomi
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