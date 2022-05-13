Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler

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Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Rize'deki bazı taşınmazların yol projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

GÜNEYSU, RİZE (AA) - Rize'deki bazı taşınmazların yol projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güneysu-Büyükköy İl Yolu Ayrım-Külliye Bağlantı Yolu Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan kesimdeki bazı mahallelerde bulunan taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Genel Müdürlük, Günsuyu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında da bazı taşınmazları acele istimlak edecek.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Güneysu, Gazete, Rize, Ekonomi, Haberler

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