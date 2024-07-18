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Rize'de Piyasada Bozuk Para Bulunamıyor

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Rize'de bir işletme, piyasada bozuk para bulunamadığı için müşterilerine uyarı yazısı asarak satış yapamayabileceklerini belirtti.

Rize'de piyasada bozuk para bulamayan esnaf işletmesinin camına "Lütfen bozuk para ile alış veriş yapmaya çalışalım" yazılı uyarı yazdı.

İlginç yöntem ve metotlarla haberlere konu olan Rize yine kendi adından ilginç bir uyarı afişi ile söz ettirdi. Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi'nde hizmet veren bir işletme piyasada bozuk para bulamadıklarını dile getiren bir uyarı ile müşterilerine "Satış yapamayabiliriz" dedi. Herkesten bozuk para ile alış veriş yapmasının istenildiği işletmeye asılan uyarıda "Piyasada bozuk para bulunamıyor oluşu ve sigara fiyatlarının çok küsuratlı oluşundan para üzeri vermekte zorluk çekiyoruz. Satış yapamaya biliriz. Özür dileriz. Lütfen bozuk para ile alış veriş yapmaya çalışalım" ifadelerine yer verildi.

Sokak sokak bozuk para aradıklarını dile getiren işletme çalışanı Doğan İnal "Bozuk para arayışındayız. İşi gücü bıraktık 1 TL ara, 10 TL ara, 5 TL ara. Sigaranın fiyatını ya 70 TL yapın ya 100 Lira yapın. 1 TL mi verelim adama, 4 lira mı alalım, çıkıp piyasadan 10 TL mi arayalım? Yani işi gücü bıraktık bozuk para arıyoruz. Bir karı da yok. Parayı ürüne bağla ne olacak, 50 kuruş para kazanacaksın. Adama bozuk para ara, ona yalvar, buna yalvar. Böyle bir şey yok. Düzenleyin şu fiyatları, fiyatları indirin" dedi.

Hiçbir işletmede bozuk para olmamasından dert yanan İnal "Kimsede bozuk para yok, şuan 1 TL'ye sakız da yok. Adam üstüne sakız ver diyor ama 1 TL'ye sakız yok. En ucuz sakız 7 TL. İnsanlar 10 TL veriyor 3 TL üzerini veremiyoruz. Hem kağıt para sıkıntısı var, hem madeni para sıkıntısı var, en çokta para sıkıntısı var. Tuvalete gidip 1 TL soruyoruz yok, kimden para arayacağımızı da şaşırdık. Bu sigara fiyatlarını kim ayarlıyorsa helal olsun yani. Bize mal getirdikleri zaman 1 torba da bozuk para getirsinler. Neyse parası veririz, bu kadarda olmaz" ifadelerini kullandı.

" Darphanedeki arkadaşlara sesleniyorum; şu 1 TL'lere biraz ağırlık verin, bize yetiştirin"

Piyasada bozuk para kalmayışını müşteriye de anlamadıklarını kaydeden İnal "1 TL kar edeceğiz ya adama fazla para veriyoruz o şekilde de adamdan kurtulamıyoruz. Adamla neredeyse dövüşeceğiz. Adam soruyor 'Neden eksik aldın' aldık işte para üstü yok ne edelim. Sonra bu adam yakamızı da bırakmıyor. 2 TL borcun olsun diyoruz ona da 'Yok, hak geçer' diyor. Ne yapalım şimdi bizde de para üstü yok. ya 2 TL vereceksin, ya 2 TL bırakacaksın. Darphanedeki arkadaşlara sesleniyorum; şu 1 TL'lere biraz ağırlık verin, bize yetiştirin" şeklinde konuştu.

"Herkes bozuk paralarını kumbaralara atıyor"

İşletmeye müşteri olarak gelen Alaattin Memişoğlu ise evlerdeki kumbara ve işletmelerdeki yardım kutuları nedeniyle esnafın bozuk para bulmakta güçlük çektiğini ifade ederek "Adam doğru demiş. Bir de evlerde bir kumbara olayı var. Herkes bozuk paralarını kumbaralara atıyor. Bir de yardım kutuları var. Hal böyle olunca esnafımızda bu hale geldi. En son yazı yazmak zorunda kaldı. Evlerdeki bozuk para kutularını esnafa verelim. Durum kötü" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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