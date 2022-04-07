Rize'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi

RİZE (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Bölgemize hitap eden Gürcistan, Azerbaycan, Rusya'nın Kafkas Bölgeleri şu anda ülkemizin elinde var olan lojistik avantajlar nedeniyle önemli fırsatlar sunmaktadır." dedi.

Gürdoğan, DKİB tarafından bir otelde düzenlenen "2021 Yılı Rize İhracatının Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Rize'nin bölge için önemli ihracatçı iller arasında yer aldığını söyledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen 207 milyon dolarlık ihracat hacmini en az 500 milyon dolar seviyesine çıkarmaları gerektiğini belirten Gürdoğan, "Bölgemizin Kafkasya bölgesi, Orta Asya bölgesi ülkelerine yakınlık gibi önemli bir avantajı bulunmaktadır. Ancak bölgemize yakın bu coğrafyada neredeyse 1-2 saat gibi kısa sürede ürün sevk edebileceğimiz pazarlar olan Gürcistan ve Azerbaycan pazarlarında ihracat payımız ülkemizin diğer şehirlerine göre çok düşük düzeyde bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz bölgede tarımdan sonra en büyük girdiyi sağlayan sektör ihracattır." diye konuştu.

Gürdoğan, bölgede arazi kıtlığı ve arsa maliyetleri yüksekliği nedeniyle kamunun arsa üretimi yaparak yatırımcılara tahsis etmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi konusunda tüm kurumlarla iş birliği yapmaya ve destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Elbette bu düzenlemelerin hayata geçmesini beklemeden önümüzdeki fırsatları değerlendirip ihracatımızı daha üst noktalara çıkarmak için gereken ne varsa yapmamız gerekmektedir. Bölgemize hitap eden Gürcistan, Azerbaycan, Rusya'nın Kafkas Bölgeleri şu anda ülkemizin elinde var olan lojistik avantajlar nedeniyle önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle savaş nedeniyle ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya uygulamaya başladığı yaptırımlar neticesinde Rusya birçok ürünü ülkemizden tedarik etmeye başlayacaktır. Bu duruma hazırlıklı olarak, şimdiden gerekli araştırmalarımızı yaparak birebir yapacağımız ziyaretlerle bu potansiyelden pay alma imkanını araştırmamız gerekmektedir."

Dünyada şu anda lojistikte ürün teslimatlarında çok büyük sorunlar yaşandığını dile getiren Gürdoğan, "Bundan dolayı birçok ülke, ülkemizin bu potansiyelini gördüğü için tedarikte Türkiye'ye yönelmiş bulunmaktadır. Gürcistan, Azerbaycan, Rusya pazarlarına 1-2 gün gibi kısa zaman diliminde ürün teslim edebilmemiz önemli bir avantajdır ve bunu fırsata dönüştürmemiz gerekmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından ihracatta ilk 10'a giren iş insanlarına plaket ve ödülleri verildi.

Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut ve iş insanları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, olumsuz hava koşulları sonucu uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle törene katılamadı.