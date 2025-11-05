Haberler

Rize'de Hamsi Fiyatları 50 TL'ye Düşerek Vatandaşın Yüzünü Güldürdü

Güncelleme:
Türkiye'nin en çok tüketilen balığı hamsinin kilogram fiyatı Rize'de 50 TL'den satılıyor. Balıkçılar, bu sezon hamside bolluk ve kalite olduğunu belirterek, düşen fiyatların vatandaşın bütçesine olumlu yansıdığını ifade etti. Hamsinin uygun fiyatları ile evine et alamayanlar için önemli bir alternatif olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin en çok tüketilen balığı olan hamsinin kilogram fiyatı Rize'de tezgahlarda 50 TL'den alıcı buluyor.

Vatandaşın sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi, hem balıkçının hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Rize'de balıkçılar bu sezon hamside bolluk yaşandığını ve kaliteli olduğunu belirterek, ekonomiye de canlılık kattığını ifade etti.

"Şu anda halkımız hamsiyi 50 TL'den yiyebiliyor"

Hamsinin bu fiyatlara düşmesiyle birlikte vatandaşların hamsiye doyabileceğini söyleyen balıkçı esnafından Kadir Ali Şimşek, "Şu anda halkımız hamsiyi 50 TL'den yiyebiliyor. Hamsinin fiyatı çok iyi durumda. Bu durum vatandaşımıza çok iyi yaradı. 2 kilogram hamsi ile birlikte 4-5 kişilik aile doyabiliyor. Bundan 1-2 ay öncesinde hamsi 100 TL ile 150 TL arasında satılıyordu. Rabbime şükürler olsun bize hamsiyi verdi. Allah eksikliğini göstermesin. Fakiri fukarası bu fiyattan yararlanıyor. Evine et alamayanlar oluyor. Bizim işlerimiz de iyi" ifadelerini kullandı.

"Hamsi fiyatları bu sene çok güzel"

Hamsinin tezgahlarda bol olduğunu ve ucuza bulabildiklerini ifade eden Hasan Kurt, "Hamsi fiyatları bu sene çok güzel. Palamut çıkmadı ama hamsi çok bol bu yıl. Şu anda 50 TL'ye satılıyor. Ben de 2 kilogram eve aldım. Tutanlardan Allah razı olsun" dedi.

"Hamsi hem taze hem de bol"

Hamsinin bu yıl da çok taze olduğunu dile getiren Hatice Yıldırım ise, "Fiyatlar çok güzel, çok uygun. Hamsi hem taze hem de bol. Ben her zaman hamsi alırım. Bu yıl çok bereketli Allah daha da arttırsın. Hamsi milletin kavurmasıdır" şeklinde konuştu. - RİZE

Haberler.com
