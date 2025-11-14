Haberler

Rize'de Hamsi Bolluğu ve Uygun Fiyatlar

Rize'de Hamsi Bolluğu ve Uygun Fiyatlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 50 lira olarak belirlendi. Hamsi bolluğu ve geçen yıllara göre daha düşük fiyatlar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Rize'de balıkçı tezgahlarında bol miktarda yer alan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Kent merkezindeki balıkçılarda istavritin kilogramı 100, barbun 200, mezgit ise 250 liradan satılıyor.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, bu sezon hamsi avından memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl da palamudun çok olduğunu ifade eden Birinci, "Bu sene hamsi bolluğu var. Vatandaş hamsiye çok ilgi gösteriyor. Havaların soğuması ile birlikte hamsi daha lezzetli." dedi.

Birinci, hamsinin bol ve fiyatların geçen yıllara göre daha düşük olmasından dolayı vatandaşların da memnun kaldığını belirterek, "Bir kilogram hamsiden dört kişi yiyor. Balıkçılar olarak bizim yüzümüz gülüyor. Denizde balık tutanlar bize veriyor, biz de vatandaşımıza uygun vaziyette 50 liraya satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeki Varelci ise satışlardan memnun olduklarını dile getirerek, "Allah bu sene hamsiyi bol verdi. Biz de bol bol yiyoruz. Fiyatlar çok uygun. 50 liraya fazla alıp komşularımıza da götürüyoruz. Vatandaş hamsiye doydu, daha da doyacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

Şeref Mercan da hamsinin bol ve fiyatının uygun olmasından memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.