Rize'de Hamsi Bolluğu ve Uygun Fiyatlar

Rize'de balıkçı tezgahlarında bol miktarda yer alan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Kent merkezindeki balıkçılarda istavritin kilogramı 100, barbun 200, mezgit ise 250 liradan satılıyor.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, bu sezon hamsi avından memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl da palamudun çok olduğunu ifade eden Birinci, "Bu sene hamsi bolluğu var. Vatandaş hamsiye çok ilgi gösteriyor. Havaların soğuması ile birlikte hamsi daha lezzetli." dedi.

Birinci, hamsinin bol ve fiyatların geçen yıllara göre daha düşük olmasından dolayı vatandaşların da memnun kaldığını belirterek, "Bir kilogram hamsiden dört kişi yiyor. Balıkçılar olarak bizim yüzümüz gülüyor. Denizde balık tutanlar bize veriyor, biz de vatandaşımıza uygun vaziyette 50 liraya satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeki Varelci ise satışlardan memnun olduklarını dile getirerek, "Allah bu sene hamsiyi bol verdi. Biz de bol bol yiyoruz. Fiyatlar çok uygun. 50 liraya fazla alıp komşularımıza da götürüyoruz. Vatandaş hamsiye doydu, daha da doyacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

Şeref Mercan da hamsinin bol ve fiyatının uygun olmasından memnun olduğunu kaydetti.