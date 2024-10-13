Üye Girişi
Haberler

Rize'de 4. Sürgün Çay Hasadı Başladı

Rize'de 4. Sürgün Çay Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'de hava koşullarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi nedeniyle Rize'de çay bahçelerinde 4. sürgün toplanmaya başladı. Üreticiler, bu sezon elde edilen çayın kalitesinin oldukça yüksek olduğunu ifade ediyor.

Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'da 3 sürgün olarak toplanan çay için hava sıcaklıkları ve yağmurlar mevsim normallerinin dışında gelişince Rize'de 4. sürgün de toplanmaya başladı.

Doğu Karadeniz'de Eylül ayında şiddetli yağışların etkisini göstermişti. Yağışlar sonrası hava sıcaklığı bölgede mevsim normallerinin dışına çıktı ve bu kez yazı aratmayan sıcak havalar başladı. Hal böyle olunca toprağın verimi arttı ve 3 sürgün olarak toplanan çayda 4. sürgünün de gelmesini sağladı.

800 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin üretici tarafından üretimi gerçekleştirilen çayda 3. Sürgün çay üretimi üreticiler kanadında tamamlanmak üzere. 2024 yılı yaş çay sezonunun birinci sürgünü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs 2024'te açıldı. 2. Sürgün yaş çay kampanyası ise yine ÇAYKUR tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde başlarken 3. sürgün ise 15 Ağustos 2024 tarihinde başladı. 3. sürgünün bitiş tarihi 20 Ekim olarak belirlenirken, bazı bölgelerde çay yeniden yeşerdi ve toplanmaya başlandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde 4. Kez çay bahçelerine giren çay üreticileri adete ilk sürgünmüş gibi 4. sürgün yaş çayını hasat etmeye başladı. 1. Sürgün yaş çay kampanyasına benzer kalitede çay yetiştiğini ifade eden Meryem Büyükkaya isimli çay müstahsili "Çok güzel bir çay var. Mayıs çayından daha güzel bir çay oldu. Çok güzel çay geldi. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz Hava Durumu Ekonomi Güncel Tarım Çevre rize Çay

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili çarpıcı sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.