Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı - Haberler

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Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı

AA - Muhittin Sandıkçı - Ekonomi
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Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı

Açılışı dün gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcunun kullandığı bildirildi.

ARTVİN (AA) - Açılışı dün gerçekleştirilen Rize- Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcunun kullandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize- Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi.

İniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Ekonomi

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