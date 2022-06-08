Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı - Haberler

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Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

AA - Muhittin Sandıkçı - Ekonomi
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının artırıldığı bildirildi.

Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının artırıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın iki günü tek sefer düzenlendiği hatırlatıldı.

Sefer sayılarının talebe göre artırıldığı aktarılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Ekonomi

Sabiha Gökçen İstanbul Artvin Ekonomi Haberler

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