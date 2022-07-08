Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı - Haberler

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Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Cengiz Yıldırım - Ekonomi
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Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladıArtvin Havalimanı'nı son bir ayda 81 bin 486 yolcu kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı

RİZE Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı son bir ayda 81 bin 486 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı son bir ayda 81 bin 243 iç hatlar dış hatlarda ise 143 yolcu ile toplamda 81 bin 486 kişi yolculuk etti.

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Ekonomi

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