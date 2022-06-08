Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor - Haberler

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek uçak seferleri konuluyor Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi. İstanbul'dan Rize'ye gelen uçak sayılarının yetersiz olduğundan şikayet eden Rizeli vatandaşların talebi karşısında yapılan çalışmalarla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gelmek üzere kalkacak uçakların sayısının talebe göre artacağının dile getirildiği açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir" denildi. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Ekonomi İstanbul Artvin Rize Ekonomi Haberler

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