Haberler

Restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver ücreti alınması yasaklandı. Tüketiciden alınacak ücretlerin tarifede belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenlik ile artık restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi. Yeni yönetmelik ile tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunla hale geldi. Ayrıca lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave talep edilmeyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı