Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Ticaret Bakanı'nın indirim çağrısına destek veriyor

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı indirim çağrısına destek verdiklerini açıkladı. Bingöl, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulunurken, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla bazı ürünlerde indirim yapacaklarını da belirtti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında indirim çağrısına destek geldi.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.

Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.