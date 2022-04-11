Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Adana'da yapıldı

ADANA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Adana'da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim tırı Atatürk Parkı'nda konuşlandı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Madeni Sanatkarlar, Tornacılar, Kaynakçılar Esnaf Odası Başkanı Veysel Bulat, tırı ziyaret ederek projeyle ilgili yetkilerden bilgi aldı.

Bulat, çalışmayla restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale geleceğini söyledi.

Tırda esnafa, "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" konularında eğitim verildi.

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi kapsamında eğitimlerin verileceği tır, yarın da Adana'da olacak.