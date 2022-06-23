'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi' eğitim tırı Konya'da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde sürdürülen 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin Konya'da tanıtımı yapıldı.

TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" ile Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak, restoran ve kafeleri çevrimiçi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programının tasarlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde Konya Kayalıpark Alanı'nda hazırlanan eğitim tırında esnafın katılımıyla eğitim düzenlendi. Eğitimde, www.esnafakademi.org portalında bulunan "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" eğitimleri verildi. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Ayrıca eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.

Proje çerçevesinde ziyaret gezici tırın programı ise şöyle:

"23-24 Haziran Konya, 4-5 Temmuz Aydın, 7-8 Temmuz İzmir, 18-19 Temmuz Manisa, 21-22 Temmuz Bursa, 4-5 Ağustos Eskişehir, 8-9 Ağustos Ankara, 11-12 Ağustos İstanbul." - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi